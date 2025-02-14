«Реал» намерен представить план по улучшению системы судейства — Карреньо

Мадридский «Реал» планирует представить план по улучшению системы футбольного судейства. Об этом сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Ману Карреньо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, разработанный «сливочными» план будет основан на принципах прозрачности, в первую очередь относительно работы системы VAR. В «Реале» хотят, чтобы зрители знали, о чём говорят судьи, работающие на VAR во время встреч.

Ранее «сливочные» направили официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу судейства в матче 22-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении «Реал» призвал полностью обновить систему судейства в Испании.

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