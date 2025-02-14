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Горшков: хорошо, что Соболев ставит перед собой высокие цели

Горшков: хорошо, что Соболев ставит перед собой высокие цели
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Саша Соболев хорошо тренируется, выкладывается на максимум и полезно действует. Как следствие, его голы и передачи. Он понял, что ему нужно делать на поле, освоился. Думаю, что Саша ещё будет прибавлять.

Я слышал слова Глушенкова, что Соболев сделает 20 результативных действий (улыбается). Думаю, уже навряд ли. Но хорошо, что он ставит перед собой высокие цели», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 марта «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

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