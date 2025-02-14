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22:45 Мск
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Аморим: наши ситуации с Постекоглу похожи, но я работаю в более крупном клубе

Аморим: наши ситуации с Постекоглу похожи, но я работаю в более крупном клубе
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался относительно того, что его команда так же, как и «Тоттенхэм», испытывает проблемы с достижением результатов в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Лондонский клуб возглавляет Ангелос Постекоглу.

«Я большой поклонник работы [Ангелоса] Постекоглу. Понимаю, что общего у наших команд, ведь мы не побеждаем в матчах…

Но при всём уважении я работаю в более крупном клубе, где оказывается большее давление», — приводит слова Аморима BeanymanSports в соцсети Х (ранее Twitter).

16 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура АПЛ. После 24 туров турнира манкунианцы занимают 13-е место, а «шпоры» — 14-е место.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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