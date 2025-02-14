Аморим: наши ситуации с Постекоглу похожи, но я работаю в более крупном клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался относительно того, что его команда так же, как и «Тоттенхэм», испытывает проблемы с достижением результатов в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Лондонский клуб возглавляет Ангелос Постекоглу.

«Я большой поклонник работы [Ангелоса] Постекоглу. Понимаю, что общего у наших команд, ведь мы не побеждаем в матчах…

Но при всём уважении я работаю в более крупном клубе, где оказывается большее давление», — приводит слова Аморима BeanymanSports в соцсети Х (ранее Twitter).

16 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура АПЛ. После 24 туров турнира манкунианцы занимают 13-е место, а «шпоры» — 14-е место.

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