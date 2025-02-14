Игрок «Зенита» Горшков: в РПЛ много хороших команд, будет интересная концовка

Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос о главном конкуренте сине-бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.
«Самый главный конкурент «Зенита» в РПЛ — сам «Зенит». Это 100%. «Спартак» — хорошая команда. Показывают хороший и агрессивный футбол. Но также «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» на каком-то отрезке были в лидерах, прям высоко-высоко. Много хороших команд в РПЛ. Будет интересная концовка, в которой, надеюсь, победит «Зенит», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.
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