«Брайтон» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 24 встречи. Лондонский клуб заработал 43 очка после 24 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

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