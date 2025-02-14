Заур Тедеев: будущее Дзюбы в «Акроне» зависит от меня? Я не собираюсь уходить

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на слова 36-летнего нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы, ранее заявившего, что принципиальным моментом при подписании возможного нового контракта с клубом станет вопрос, останется ли в нём 43-летний специалист.

«Дзюба сказал, что его будущее в клубе зависит в том числе от меня? Очень приятно, что он так по-человечески относится. Думаю, в будущем всё будет в порядке — я никуда не собираюсь уходить из «Акрона», очень люблю этот клуб.

Надеюсь, всё будет хорошо и мы продолжим работать. Очень приятны слова Артёма — он легенда нашего футбола!» — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к тольяттинской команде в минувшем сентябре. За этот период 36-летний нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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