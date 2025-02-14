«Всё хорошо, ногу пришили». Акинфеев обсудил с Глебовым здоровье 19-летнего хавбека

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале поделился видео, на котором он пообщался с 19-летним полузащитником красно-синих Кириллом Глебовым, получившим травму во время матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Акинфеев. Друзья, всем добрый вечер. Закончилась первая тренировка в Турции. Всё хорошо. Травмированных нет. Сейчас я докажу вам это. Посмотрите, кто стоит рядом со мной (показывает Кирилла Глебова). Кирилл, расскажи нам, что с тобой случилось в игре.

Глебов. Отдавили ногу, сломали почти (Акинфеев наводит камеру на ногу Глебова). Это я уже в форме.

Акинфеев. (обращается к подписчикам) Всё хорошо, ногу пришили, не переживайте. Весь негатив оставляем в прошлом. Всем хорошего вечера.

11 февраля ЦСКА в соцсетях сообщил, что Глебов избежал перелома костей стопы и голени, а также повреждения ахиллова сухожилия.

Материалы по теме ЦСКА сделал заявление по травме 19-летнего полузащитника Глебова

Самые титулованные футбольные клубы России: