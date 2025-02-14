Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Медина в ближайшие дни пройдёт медосмотр перед арендой в «Ботафого»

Игрок «Спартака» Медина в ближайшие дни пройдёт медосмотр перед арендой в «Ботафого»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Спартака» Хесус Медина в ближайшее время пройдёт медосмотр перед переходом в «Ботафого». Стороны согласовывают последние условия сделки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появлялась информация, что парагвайский футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год.

Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Хесус Медина Подробнее
Материалы по теме
Медина в шаге от перехода из «Спартака» в «Ботафого» на правах аренды — Canal do TF

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android