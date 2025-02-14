Игрок «Спартака» Медина в ближайшие дни пройдёт медосмотр перед арендой в «Ботафого»

Крайний нападающий «Спартака» Хесус Медина в ближайшее время пройдёт медосмотр перед переходом в «Ботафого». Стороны согласовывают последние условия сделки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появлялась информация, что парагвайский футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год.

Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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