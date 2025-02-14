Представитель «Реала Сосьедад»: Захарян готов играть на любом уровне

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад», оценил готовность российского хавбека Арсена Захаряна после долгого отсутствия из-за травмы лодыжки.

«Он готов играть на любом уровне. Сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем», — приводит слова Мундуате Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

После 23 сыгранных встреч «Реал Сосьедад» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Иманола Альгуасиля сыграют с «Бетисом». Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков.