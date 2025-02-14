В «Барселоне» подтвердили, что Щенсны может остаться в клубе ещё на сезон

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем 34-летнего вратаря Войцеха Щенсного, контракт которого с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Если его [Щенсного] будет всё устраивать, то это тот футболист, которого необходимо принимать во внимание, потому что он может многое дать нам в следующем сезоне. Пока что я не знаю о его планах. Мы ещё не разговаривали на эту тему, но обязательно поговорим в ближайшее время», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport.es.

Польский футболист присоединился к «Барселоне» в минувшем октябре. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, четыре из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Щенсны курит в раздевалке после победы «Барселоны» над «Реалом»: