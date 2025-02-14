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«Сочи» объявил о трансфере полузащитника «Уфы» Пасевича

«Сочи» объявил о трансфере полузащитника «Уфы» Пасевича
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Белорусский полузащитник Роман Пасевич перешёл в «Сочи» из «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

Роман Пасевич

Роман Пасевич

Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

«Добро пожаловать в «Сочи», Рома!» — написано в заявлении сочинского клуба.

25-летний полузащитник будет выступать под 97-м номером. Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года. Примерная сумма трансфера — € 80 тыс.

В нынешнем сезоне Пасевич сыграл за «Уфу» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

18 февраля «Сочи» сыграет товарищеский матч с казанским «Рубином», а 21 февраля — с «КАМАЗом».

После 21 сыгранного матча «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Роберта Морено сыграют с «Соколом». Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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