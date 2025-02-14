Против Арне Слота выдвинуты обвинения за потасовку после матча с «Эвертоном»

Футбольная ассоциация Англии (FA) на своём официальном сайте проинформировала о предъявлении обвинений главному тренеру «Ливерпулю» Арне Слоту, а также его помощнику Сипке Хюльсхоффу за их действия после матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

В заявлении FA подчёркивается, что «Ливерпуль» и «Эвертон» не смогли добиться того, чтобы их футболисты вели себя подобающим образом после завершения игры. Подчёркивается, что Слот предположительно вёл себя некорректно и оскорблял главного арбитра матча, а также его помощника. В этом же обвиняется и Хюльсхофф.

Согласно требованию FA, «Эвертон», «Ливерпуль», Слот и Хюльсхофф должны предоставить объяснения до следующей среды, 19 февраля.

Напомним, после гола полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре отправился праздновать гол к сектору с болельщиками «Ливерпуля», что спровоцировало перепалку с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом. По итогам стычки главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре получили красные карточки.

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