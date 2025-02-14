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Алексей Миранчук поучаствовал в презентации новой формы «Атланты Юнайтед»

Алексей Миранчук поучаствовал в презентации новой формы «Атланты Юнайтед»
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«Атланта Юнайтед» на официальном сайте представила первый комплект новой формы на предстоящий сезон североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС).

«Атланта» дебютирует в новой форме 23 февраля в матче МЛС с «Монреалем».

В минувшем сезоне полузащитник сборной России Алексей Миранчук сыграл за «Атланту» 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 10 млн.

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