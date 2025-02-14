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Пикущак: «Краснодар» не разбрасывается условиями, которые может себе позволить «Зенит»

Пикущак: «Краснодар» не разбрасывается условиями, которые может себе позволить «Зенит»
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Бывший нападающий «Краснодара» и сборной Молдавии Игорь Пикущак высказался о составе чёрно-зелёных в нынешнем сезоне чемпионата России.

«У «Краснодара» оптимальный состав. Никто плюс-минус не ушёл, укомплектованы хорошо. Думаю, у команды всё хорошо. На место того же Кордобы есть молодые ребята, если что смогут его заменить. Кордоба — ключевая фигура, но нецелесообразно брать второго такого же нападающего. Если не будет травм, то хорошо пройдут вторую часть сезона.

Когда с «Зенитом» было легко бороться? Качество футболистов у них хорошее, на каждую позицию чуть ли не по два игрока. Есть условия и возможности брать таких игроков. «Краснодар» не разбрасывается условиями, которые может себе позволить «Зенит». Но «Краснодар» долго играет одним составом, уже сыграны», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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