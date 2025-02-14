Рюдигер, Алаба и Васкес могут сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ — Романо

Защитники мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Лукас Васкес будут доступны со вторника, 18 февраля, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее эти футболисты не могли выступать за «сливочных» из-за наличия у них травм.

По информации источника, Рюдигер, Алаба и Васкес имеют шансы сыграть с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала турнира, который состоится 19 февраля.

Напомним, матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В первой игре испанская команда победила со счётом 3:2.

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