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Рюдигер, Алаба и Васкес могут сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ — Романо

Рюдигер, Алаба и Васкес могут сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ — Романо
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Защитники мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Лукас Васкес будут доступны со вторника, 18 февраля, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее эти футболисты не могли выступать за «сливочных» из-за наличия у них травм.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Рюдигер, Алаба и Васкес имеют шансы сыграть с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала турнира, который состоится 19 февраля.

Напомним, матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В первой игре испанская команда победила со счётом 3:2.

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