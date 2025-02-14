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«Игра показала, что у нас есть проблемы». Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от КНДР

«Игра показала, что у нас есть проблемы». Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от КНДР
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о товарищеском матче со сборной КНДР (1:4).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 4
КНДР
КНДР
0:1     0:2     0:3     1:3 Чумич – 78'     1:4    
Удаления: нет / Хан – 14'

— Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать.

Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счёта не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества.

— В первом тайме жёстко играл соперник. Могло это стать проблемой?
— Это хорошо. Там, где тяжело, где больно, нужно искать моменты, терпеть. Соперник показал жёсткий стык, жёсткую борьбу, не жалели ни себя, ни нас. Футбол – контактный вид спорта. Нужно уметь перебороть эти моменты.

— Даку был полезен в подыгрыше, после его передач было много голевых моментов. Но не забил, в том числе с пенальти. Как он это воспринял?
— Мы должны с него больше требовать. Он должен уметь переключиться с одного момента на другой.

— Ставер не выручил. В этом поражении есть и его вина?
— Когда команда пропускает, есть и вина вратаря. Но я бы не стал на этом заострять внимание. Нужно акцентировать на том, как мы реагировали на потери мяча. Вместо того чтобы вступать в борьбу, разочаровывались и давали сопернику выйти в контратаку.

— Уровень соперника – это уровень РПЛ, ФНЛ?
— Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточно-азиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Ранее национальная команда Северной Кореи одолела «Тюмень» (1:0), сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и потерпела поражение от «Ленинградца» (2:3).

18 февраля «Рубин» сыграет товарищеский матч с «Сочи», а 22 февраля — с «Оренбургом».

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