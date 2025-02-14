Защитник «Ливерпуля» Конате изучает вариант с переходом в «ПСЖ» — ESPN

«ПСЖ» намерен подписать 25-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ибраиму Конате грядущим летом. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, французский гранд рассматривает игрока мерсисайдцев в качестве долгосрочной замены для защитника Маркиньоса, которому в мае исполнится 31 год. Подчёркивается, что сам Конате изучает вариант с возвращением в Париж, где он родился.

Конате выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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