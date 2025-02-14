Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Конате изучает вариант с переходом в «ПСЖ» — ESPN

Защитник «Ливерпуля» Конате изучает вариант с переходом в «ПСЖ» — ESPN
Комментарии

«ПСЖ» намерен подписать 25-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ибраиму Конате грядущим летом. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, французский гранд рассматривает игрока мерсисайдцев в качестве долгосрочной замены для защитника Маркиньоса, которому в мае исполнится 31 год. Подчёркивается, что сам Конате изучает вариант с возвращением в Париж, где он родился.

Конате выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Ибраима Конате Подробнее
Материалы по теме
Официально
Против Арне Слота выдвинуты обвинения за потасовку после матча с «Эвертоном»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android