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Подпалый — о «Динамо»: мне не нравится, что они сделали ставку на иностранцев

Подпалый — о «Динамо»: мне не нравится, что они сделали ставку на иностранцев
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Экс-хавбек московского «Динамо» Сергей Подпалый высказался об игре бело-голубых в нынешнем сезоне чемпионата России. После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

«Мне не нравится, что в «Динамо» сделали ставку на иностранцев. Хотя у клуба есть отличная академия, из которой совсем недавно выходили молодые таланты. И у меня возникает ощущение, что соперники привыкли к игре бело-голубых.

Теперь искра в игре команды потерялась. Пока ситуация у «Динамо» складывается не очень», — приводит слова Подпалого Metaratings.

15 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с московским «Локомотивом», а 21 февраля — с екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».

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