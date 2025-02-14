Подпалый — о «Динамо»: мне не нравится, что они сделали ставку на иностранцев

Экс-хавбек московского «Динамо» Сергей Подпалый высказался об игре бело-голубых в нынешнем сезоне чемпионата России. После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

«Мне не нравится, что в «Динамо» сделали ставку на иностранцев. Хотя у клуба есть отличная академия, из которой совсем недавно выходили молодые таланты. И у меня возникает ощущение, что соперники привыкли к игре бело-голубых.

Теперь искра в игре команды потерялась. Пока ситуация у «Динамо» складывается не очень», — приводит слова Подпалого Metaratings.

15 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с московским «Локомотивом», а 21 февраля — с екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».