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«Аль-Хиляль» с Малкомом не смог обыграть «Эр-Рияд» в матче саудовской Про-Лиги

«Аль-Хиляль» с Малкомом не смог обыграть «Эр-Рияд» в матче саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд». Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фахд» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Бартон. Матч закончился со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
14 февраля 2025, пятница. 20:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Конате – 45+1'     1:1 Аль-Давсари – 60'    

На 45+1-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Эр-Рияда» Мохамед Конате. На 60-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари восстановил равенство.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 20 матчей. «Эр-Рияд» заработал 29 очков после 20 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 49 очков за 19 игр.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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