«Аль-Хиляль» с Малкомом не смог обыграть «Эр-Рияд» в матче саудовской Про-Лиги

Завершился матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд». Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фахд» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Бартон. Матч закончился со счётом 1:1.

На 45+1-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Эр-Рияда» Мохамед Конате. На 60-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари восстановил равенство.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 20 матчей. «Эр-Рияд» заработал 29 очков после 20 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 49 очков за 19 игр.

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