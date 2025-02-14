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«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен форвард из Бундеслиги — Sport Bild

«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен форвард из Бундеслиги — Sport Bild
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«Ливерпуль», «Арсенал», а также «Айнтрахт» проявляют интерес к 24-летнему центральному нападающему «Вольфсбурга» Мохамеду Амуре. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, цена на алжирского футболиста может составить € 40 млн.

Амура выступает в составе «Вольфсбурга» на правах аренды, однако грядущим летом перейдёт в немецкий клуб на постоянной основе из «Юниона». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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