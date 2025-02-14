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Независимая комиссия встала на сторону «Ман Сити» в разбирательстве с АПЛ — The Times

Независимая комиссия встала на сторону «Ман Сити» в разбирательстве с АПЛ — The Times
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Независимая комиссия поддержала «Манчестер Сити» в судебном разбирательстве с английской Премьер-лигой, начатом в связи с иском «горожан» против АПЛ из-за правил работы со спонсорами. Об этом сообщает The Times.

Напомним, «Манчестер Сити» направил это исковое заявление минувшим летом. «Горожане» обвинили английскую Премьер-лигу в дискриминации и «тирании большинства».

По информации источника, после проведения дополнительных слушаний независимая комиссия согласилась с аргументами «Манчестер Сити» и сделала вывод о недействительности правил, которые действовали в АПЛ с 2021 по 2024 год.

С минувшего ноября в АПЛ стали функционировать новые правила работы со спонсорами. Однако «горожане» инициировали ещё один процесс, чтобы признать недействительными и эти правила.

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