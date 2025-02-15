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«Динамо» Москва — «Локомотив»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 10:00

«Динамо» Москва — «Локомотив»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 10:00
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Сегодня, 15 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе отеля «JA Resort» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Локомотив М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав также 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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