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«Челси» хочет купить вратаря «Ливерпуля» грядущим летом — Football Insider

«Челси» хочет купить вратаря «Ливерпуля» грядущим летом — Football Insider
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«Челси» внимательно следит за ситуацией с 26-летним вратарём «Ливерпуля» Кивином Келлехером и изучает вариант с его приобретением грядущим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, наиболее вероятно, что ирландский футболист покинет мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона, когда к команде присоединится голкипер Георгий Мамардашвили. При этом в «Челси» сомневаются в действующем вратаре Роберте Санчесе.

В нынешнем сезоне Келлехер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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