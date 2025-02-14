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«Спартак» предложил € 25 млн «Бешикташу» за трансфер Жедсона Фернандеша — Сабунчуоглу

«Спартак» предложил € 25 млн «Бешикташу» за трансфер Жедсона Фернандеша — Сабунчуоглу
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«Спартак» сделал предложение «Бешикташу» в размере € 25 млн за покупку 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает Begikad TV со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае согласия турецкого клуба на трансфер футболиста красно-белые готовы перевести деньги в ближайшее время.

Фернандеш выступает в составе «Бешикташа» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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