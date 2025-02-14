В «Торино» высказались о ситуации с Иличем, который может перейти в «Спартак»

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти высказался о ситуации с полузащитником сборной Сербии Иваном Иличем, который может перейти в московский «Спартак». Ранее была информация, что Илич вернулся из Москвы в расположение «Торино».

«Он сильный игрок, мы всегда верили в него. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни. Если он останется с нами, это будет серьёзным усилением, и мы будем очень рады», — приводит слова Ваньяти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.