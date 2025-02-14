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Роналдо рассказал, что нужно делать сборной Бразилии для победы на ЧМ-2026

Роналдо рассказал, что нужно делать сборной Бразилии для победы на ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказал мнение, что нужно делать «пентакампеонам» для победы на чемпионате мира 2026 года.

«Неймар и Винисиус — важные опоры [для сборной Бразилии]. Это два великих футболиста. Нужно сделать так, чтобы команда играла за них.

Неймар является личностью, которая вдохновляет молодёжь. Он обладает индивидуальностью, рискует на поле, не боится фолов, забивает голы. Надеюсь, он вернётся в хорошей форме, ведь если он в порядке, то сборная способна найти верный курс. То, что Винисиус делает в «Реале», — это безумие», — сказал Роналдо в интервью Ромарио на Sport.es.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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