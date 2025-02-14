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Винисиус хочет зарабатывать более € 25 млн по новому контракту с «Реалом» — El Larguero

Винисиус хочет зарабатывать более € 25 млн по новому контракту с «Реалом» — El Larguero
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор желает зарабатывать более € 25 млн по новому трудовому соглашению со «сливочными». Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на испанскую спортивную радиопрограмму El Larguero.

По информации источника, на текущий момент между представителями 24-летнего футболиста и «Реала» состоялось две встречи. На первой из них условия, предложенные испанским грандом, были отклонены. На второй представители Винисиуса передали информацию об условиях, на которых игрок хочет продлить контракт. Теперь должна состояться третья встреча, где стороны будут оценивать и обсуждать различные предложения, пытаясь прийти к соглашению.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года.

Винисиус Жуниор Подробнее
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