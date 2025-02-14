«Продолжат рост — будем возвращать». Гендиректор «Пари НН» — о Зе Турбо и Ожеговиче

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что команда продолжит следить за выступлениями Зе Турбо и Огнена Ожеговича в аренде. Напомним, Зе Турбо отправился в кипрский АЕЛ, а Ожегович — в турецкий «Сакарьяспор».

— Ожегович и Зе Турбо ушли в аренды. Рассчитывает ли на них в будущем клуб или это аренды, так сказать, с концами?

— За всеми, кто находится в аренде, мы активно следим, чтобы понимать, насколько прогрессирует спортсмен, прибавляет, растёт в своих знаниях и навыках. Поэтому, если они продолжат рост, конечно, мы будем интересоваться ими и возвращать, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с тольяттинским «Акроном».