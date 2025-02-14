Анчелотти оценил возможность Беллингема стать капитаном «Реала» в будущем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, способен ли 21-летний полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем стать капитаном команды в будущем.

«Джуд обладает индивидуальностью, характером, отличным мышлением. Несомненно, он может стать лидером настоящего и будущего. Джуд так молод, но он будет ключевым игроком «Реала» на протяжении многих лет. Я уверен в этом на 100%», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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