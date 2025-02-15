Стали известны три причины, почему «Реал» не готов повысить зарплату Винисиусу

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор хочет зарабатывать более € 25 млн по новому контракту со «сливочными». Однако, как сообщил журналист Антонио Ромеро для Cadena Ser, «Королевский клуб» не готов существенно увеличивать оклад 24-летнего футболиста по трём причинам.

Во-первых, испанский гранд не хочет нарушать баланс заработных плат в команде. На текущий момент Винисиус наравне с Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом являются самыми высокооплачиваемыми футболистами «Реала» с окладом в € 15 млн. В случае если «сливочные» удовлетворят требования бразильского вингера, велика вероятность, что другие звёзды команды также потребуют прибавки.

Во-вторых, Винисиус хочет зарабатывать больше, чем Мбаппе, однако это невозможно ввиду структуры контракта француза, из-за которой он каждый год получает процентную часть премии за подписание трудового соглашения.

В-третьих, в «Реале» не намерены конкурировать с клубами из Саудовской Аравии с точки зрения условий по зарплате для Винисиуса. «Сливочные» не готовы предложить даже 30% от оклада, который готовы сделать нападающему в Саудовской Аравии.

Сколько зарабатывают футболисты: