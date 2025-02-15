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«Лейпциг» не смог победить «Аугсбург» и подняться на третье место в Бундеслиге

«Лейпциг» не смог победить «Аугсбург» и подняться на третье место в Бундеслиге
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Матч закончился со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг

«Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 37 очков за 22 матча и отстаёт от франкфуртского «Айнтрахта», находящегося на третьей строчке, на два очка. «Аугсбург» заработал 28 очков после 22 игр и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 54 очка за 21 игру.

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