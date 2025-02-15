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Тренер «Крыльев» Осинькин заявил, что вратарь Ломаев выйдет на поле не раньше апреля

Тренер «Крыльев» Осинькин заявил, что вратарь Ломаев выйдет на поле не раньше апреля
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о восстановлении голкипера самарского клуба Ивана Ломаева. Напомним, вратарь получил травму, когда отражал пенальти в матче 16-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«Ломаев не раньше апреля выйдет, сейчас он восстанавливается после операции, которую он сделал уже после сезона, по‑моему, в районе 10 декабря. Так как нам на этом сборе нужны будут четыре полноценных вратаря, мы голкипера нашей второй команды [Михаила] Недоспасова дополнительно вызвали», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

16 февраля «Крылья» сыграют товарищеский матч с «Кызылжаром» (Казахстан), 22 февраля — с московским ЦСКА и 23 февраля — с «Челябинском».

После 18 туров РПЛ «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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