Результаты матчей чемпионата Германии 14 февраля

14 февраля в 22-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча 22-го тура чемпионата Германии, 14 февраля:

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 54 очка за 21 игру. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 46 очков в 21 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 39 очками после 21 матча. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хайденхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 13 очками и «Бохум», заработавший 11 очков.

Необычные названия футбольных клубов: