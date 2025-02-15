Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Германии 14 февраля

Результаты матчей чемпионата Германии 14 февраля
Комментарии

14 февраля в 22-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча 22-го тура чемпионата Германии, 14 февраля:

  • «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 54 очка за 21 игру. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 46 очков в 21 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 39 очками после 21 матча. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хайденхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 13 очками и «Бохум», заработавший 11 очков.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен форвард из Бундеслиги — Sport Bild

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android