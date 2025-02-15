«Болонья» совершила камбэк и обыграла «Торино» в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Дан Ндой. На 37-й минуте хавбек «Торино» Никола Влашич восстановил равновесие. В середине второго тайма нападающий Элиф Элмас вывел гостей вперёд. На 70-й минуте Ндой оформил дубль, забив с пенальти. На 90-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Торино» Кристиано Бираги.

«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Болонья» заработала 41 очко после 24 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 55 очков за 24 игры.

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