«Брест» сыграл вничью с «Осером» в матче 22-го тура Лиги 1

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Брест» и «Осер». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). Итоговый результат — 2:2.
На 18-й минуте нападающий «Осера» Гаэтан Перрен открыл счёт. Ответный мяч «Бреста» на 60-й минуте забил защитник Абдулайе Ндиайе. На 74-й минуте Перрен оформил дубль во встрече. На 79-й минуте форвард хозяев Людовик Ажорк сравнял счёт — 2:2.
После 22 сыгранных матчей «Брест» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 32 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 53 очка.
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