«Жирона» дома уступила «Хетафе» в матче 24-го тура Ла Лиги, доигрывая в меньшинстве

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Жирона» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). «Хетафе» обыграл «Жирону» со счётом 2:1.
На третьей минуте полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче открыл счёт. Ответный мяч «Жироны» на 54-й минуте забил хавбек Янхель Эррера. Победный мяч гостей на 62-й минуте оформил нападающий Борха Майораль — 2:1. На 73-й минуте был удалён Эррера.
После 24 сыгранных матчей «Жирона» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. «Хетафе» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков.
- 15 февраля 2025
-
01:58
-
01:42
-
01:26
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:25
-
00:23
-
00:22
-
00:03
- 14 февраля 2025
-
23:49
-
23:45
-
23:41
-
23:23
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:29