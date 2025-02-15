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Жирона — Хетафе, результат матча 14 февраля 2025, счет 1:2, Примера 2024-2025

«Жирона» дома уступила «Хетафе» в матче 24-го тура Ла Лиги, доигрывая в меньшинстве
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Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Жирона» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). «Хетафе» обыграл «Жирону» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 Уче – 3'     1:1 Эррера – 54'     1:2 Майораль – 62'    
Удаления: Эррера – 73' / нет

На третьей минуте полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче открыл счёт. Ответный мяч «Жироны» на 54-й минуте забил хавбек Янхель Эррера. Победный мяч гостей на 62-й минуте оформил нападающий Борха Майораль — 2:1. На 73-й минуте был удалён Эррера.

После 24 сыгранных матчей «Жирона» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. «Хетафе» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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