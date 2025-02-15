Результаты матчей чемпионата Италии 14 февраля

14 февраля в 25-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 14 февраля:

«Болонья» — «Торино» — 3:2.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Наполи», набравший 55 очков за 24 игры. На второй строчке располагается «Интер», который заработал 54 очка в 24 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 50 очками после 24 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 13 очков, «Венеция» с 16 очками и «Парма», заработавшая 20 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: