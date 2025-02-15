Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт в игре открыл вингер «Брайтона» Каору Митома. На 38-й минуте нападающий Янкуба Минте укрепил преимущество хозяев. На 63-й минуте Минте оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 25 встреч. Лондонский клуб заработал 43 очка после 25 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: