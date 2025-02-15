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Брайтон — Челси, результат матча 14 февраля 2025, счет 3:0, АПЛ 2024-2025

«Челси» разгромно проиграл «Брайтону» в матче 25-го тура чемпионата Англии
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Митома – 27'     2:0 Минте – 38'     3:0 Минте – 63'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл вингер «Брайтона» Каору Митома. На 38-й минуте нападающий Янкуба Минте укрепил преимущество хозяев. На 63-й минуте Минте оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 25 встреч. Лондонский клуб заработал 43 очка после 25 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

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