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Результаты матчей чемпионата Англии 14 февраля

Результаты матчей чемпионата Англии 14 февраля
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В пятницу, 14 февраля, в 25-м туре английской Премьер-лиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Англии 14 февраля:

  • «Брайтон» — «Челси» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 57 очков за 24 игры. На второй строчке располагается «Арсенал», который заработал 50 очков в 24 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Ноттингем Форест» с 47 очками после 24 матчей. В зоне вылета английской Премьер-лиги находятся «Саутгемптон», набравший девять очков, «Ипсвич» с 16 очками и «Лестер», заработавший 17 очков.

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