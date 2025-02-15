Результаты матчей чемпионата Франции 14 февраля

14 февраля состоялся один матч 22-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 22-й тур, результаты матчей 14 февраля:

«Брест» — «Осер» — 2:2.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 53 очка в 21 матче. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 43 очка. Третью строчку с 37 очками в 21 матче занимает «Ницца», такое же количество турнирных очков у «Монако». На два очка от монегасков отстаёт замыкающий топ-5 «Лилль».

Видео: Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: