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Результаты матчей чемпионата Франции 14 февраля

Результаты матчей чемпионата Франции 14 февраля
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14 февраля состоялся один матч 22-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 22-й тур, результаты матчей 14 февраля:

  • «Брест» — «Осер» — 2:2.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
14 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 2
Осер
Осер
0:1 Перрен – 18'     1:1 Ндиайе – 61'     1:2 Перрен – 74'     2:2 Ажорк – 79'    

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 53 очка в 21 матче. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 43 очка. Третью строчку с 37 очками в 21 матче занимает «Ницца», такое же количество турнирных очков у «Монако». На два очка от монегасков отстаёт замыкающий топ-5 «Лилль».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

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