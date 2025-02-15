Результаты матчей чемпионата Франции 14 февраля
Поделиться
14 февраля состоялся один матч 22-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.
Чемпионат Франции, 22-й тур, результаты матчей 14 февраля:
- «Брест» — «Осер» — 2:2.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
14 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 2
Осер
Осер
0:1 Перрен – 18' 1:1 Ндиайе – 61' 1:2 Перрен – 74' 2:2 Ажорк – 79'
Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 53 очка в 21 матче. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 43 очка. Третью строчку с 37 очками в 21 матче занимает «Ницца», такое же количество турнирных очков у «Монако». На два очка от монегасков отстаёт замыкающий топ-5 «Лилль».
Видео: Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
01:58
-
01:42
-
01:26
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:25
-
00:23
-
00:22
-
00:03
- 14 февраля 2025
-
23:49
-
23:45
-
23:41
-
23:23
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:29