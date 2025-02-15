Результаты матчей чемпионата Испании 14 февраля
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14 февраля прошла всего одна встреча 24-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Чемпионат Испании, 24-й тур, результаты матча 14 февраля:
«Жирона» — «Хетафе» — 1:2.
Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 Уче – 3' 1:1 Эррера – 54' 1:2 Майораль – 62'
Удаления: Эррера – 73' / нет
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Барселона» с 48 очками.
В топ-5 также входят «Вильярреал» и «Райо Вальекано», набрав 44 и 40 очков соответственно.
«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Хетафе» располагается на 11-й строчке, в активе команды 30 очков.
В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:
Комментарии
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