Роналдо назвал лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо, ныне являющийся владельцем испанского «Вальядолида», назвал лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл в одной команде.

«Лучшими были Роналдиньо Гаучо — в сборной, и Зидан — на клубном уровне. У Зизу было много класса, он был другим, очень техничным, он все делал просто», — приводит слова Роналдо Marca.

Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Всего за профессиональную карьеру бразильский форвард провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.

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