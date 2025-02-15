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Точилин прокомментировал слухи о возможном приходе Карпина в «Динамо» вместо Лички

Точилин прокомментировал слухи о возможном приходе Карпина в «Динамо» вместо Лички
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Экс-защитник московского «Динамо» и бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по поводу слухов о возможном появлении работающего с «Ростовом» и сборной России Валерия Карпина во главе тренерского штаба бело-голубых летом 2025 года.

«На сегодня в «Динамо» есть Личка. Тот, кто пишет про Карпина в «Динамо», пусть отвечает, станет ли с ним команда сильнее. В этом сезоне Марцел будет стараться стать чемпионом с бело-голубыми. Главное, чтобы работа Лички устраивала руководителей клуба. Не могу оценивать его работу, так как сам являюсь тренером», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Московское «Динамо» под руководством Марцела Лички по итогам осенней части сезона-2024/2025 находится на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. «Ростов» с Валерием Карпиным заработал 26 очков и занимает седьмое место. В матче межсезонного Winline Зимнего Кубка РПЛ жёлто-синие разгромили «Динамо» со счётом 4:0.

Видео: Как сборная России играет при Карпине:

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