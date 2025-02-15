Стало известно, при каком условии Неймар может вернуться в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что бразильский нападающий Неймар может вернуться в каталонский клуб.

Как сообщает журналист Хоан Фонтес в соцсетях, Лапорта дал понять бразильцу, что тот сможет вернуться в «Барселону» лишь в том случае, если будет доступен на правах свободного агента. Также 33-летнему футболисту потребуется ярко проявить себя в «Сантосе» в ближайшее время.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов.

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