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Роналдо назвал худшего футболиста, с которым он играл

Роналдо назвал худшего футболиста, с которым он играл
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо назвал экс-одноклубника датчанина Томаса Гравесена худшим футболистом, с которым он играл в одной команде.

«Гравесен был действительно отличным парнем, очень хорошим человеком. Но в футболе он был очень плох, играл грубо и сильно бил по ногам», — приводит слова Роналдо Marca.

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Всего за профессиональную карьеру бразильский форвард провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.

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