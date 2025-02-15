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«Результат не тот, которого мы ожидали». Дмитрий Пятибратов — о матче «Факела» с «Насафом»

«Результат не тот, которого мы ожидали». Дмитрий Пятибратов — о матче «Факела» с «Насафом»
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал итоги межсезонного контрольного матча с «Насафом» из Узбекистана (0:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
0 : 0
Насаф
Карши, Узбекистан
Удаления: нет / Сидиков – 55'

«Дали сегодня возможность практически всем игрокам получить игровую практику, кто-то проявил себя хорошо, кто-то, в силу разных причин, не смог показать свой лучший футбол. На 80-90% есть понимание стартового состава на первую игру чемпионата.

Впереди спарринги с ЦСКА и тульским «Арсеналом», в них уже будет наигрываться состав, приближенный к основному. Сейчас, естественно, результат не тот, которого мы ожидали", — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Свой первый официальный матч в весенней части сезона «Факел» проведёт на выезде с подмосковными «Химками», игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 2 марта.

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Видео: Очереди у стадиона «Факела»

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