«Результат не тот, которого мы ожидали». Дмитрий Пятибратов — о матче «Факела» с «Насафом»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал итоги межсезонного контрольного матча с «Насафом» из Узбекистана (0:0).

«Дали сегодня возможность практически всем игрокам получить игровую практику, кто-то проявил себя хорошо, кто-то, в силу разных причин, не смог показать свой лучший футбол. На 80-90% есть понимание стартового состава на первую игру чемпионата.

Впереди спарринги с ЦСКА и тульским «Арсеналом», в них уже будет наигрываться состав, приближенный к основному. Сейчас, естественно, результат не тот, которого мы ожидали", — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Свой первый официальный матч в весенней части сезона «Факел» проведёт на выезде с подмосковными «Химками», игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 2 марта.

Видео: Очереди у стадиона «Факела»