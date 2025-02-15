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В «Пари НН» прокомментировали ситуацию с Матео Стаматовым

В «Пари НН» прокомментировали ситуацию с Матео Стаматовым
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался по текущей ситуации с 25-летним болгарским левым защитником Матео Стаматовым.

— Матео замечательный человек и футболист, но ему нужно играть и развиваться. Конкуренция на его позиции и вообще в команде сейчас сильная. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы Матео играл. Если это не получится в нашем клубе, то мы вместе с нашими партнерами по переговорам предложим ему наиболее правильную траекторию.

— В «Пари НН» Стаматов не останется?
— Я бы так однозначно сейчас не говорил. Окно ещё открыто, но нам важно, чтобы он не сидел на скамейке, а играл. В его профессионализме никто не сомневается, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Матео Стаматов выступает за «Пари Нижний Новгород» с июля 2023 года, его прежним клубом был «Оренбург». В текущем сезоне на счету игрока 14 матчей за волжан во всех турнирах и две результативные передачи. После прихода на пост главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко Стаматов принял участие в трёх матчах РПЛ из семи, во всех случаях выходя на замену.

Видео: Конфликт Гончаренко с судьёй после матча «Ростов» — «Пари НН»

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