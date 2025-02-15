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Тренер «Челси» Мареска отреагировал на разгромное поражение в матче с «Брайтоном»

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на разгромное поражение в матче с «Брайтоном»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче АПЛ с «Брайтоном» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Митома – 27'     2:0 Минте – 38'     3:0 Минте – 63'    

«Этот результат — разочарование во всём. Конечно, нам очень жаль болельщиков, которые приходят сюда. В таком положении нам нужно действовать гораздо лучше.

Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди еще много матчей, и мы все еще находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.

Мне жаль болельщиков. Это не та игра, которую мы должны показывать, особенно на таком отрезке сезона. Нам нужно держаться вместе», — приводит слова Марески ВВС.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 25 встреч. Лондонский клуб заработал 43 очка после 25 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

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