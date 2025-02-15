Тренер «Челси» Мареска отреагировал на разгромное поражение в матче с «Брайтоном»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче АПЛ с «Брайтоном» (0:3).

«Этот результат — разочарование во всём. Конечно, нам очень жаль болельщиков, которые приходят сюда. В таком положении нам нужно действовать гораздо лучше.

Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди еще много матчей, и мы все еще находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.

Мне жаль болельщиков. Это не та игра, которую мы должны показывать, особенно на таком отрезке сезона. Нам нужно держаться вместе», — приводит слова Марески ВВС.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 25 встреч. Лондонский клуб заработал 43 очка после 25 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии: