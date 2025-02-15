«У них давняя проблема с менеджментом». Роналдо объяснил свой уход из «Барселоны»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо, ныне являющийся владельцем испанского «Вальядолида», вспомнил о своём уходе из «Барселоны» в 1997 году.

«У них очень давняя проблема с менеджментом. Это был удар под дых. Я любил этот город.

Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли плохо. Посмотрите, какую историю создала «Барселона» благодаря большому успеху бразильцев, но в конце концов отношения испортились и закончились очень плохо», — приводит слова Роналдо Marca.

Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Всего за профессиональную карьеру бразильский форвард провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.

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