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«Брайтон» дважды победил «Челси» за неделю. Перед этим «чайки» проиграли со счётом 0:7

«Брайтон» дважды победил «Челси» за неделю. Перед этим «чайки» проиграли со счётом 0:7
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«Брайтон» одержал две победы подряд над лондонским «Челси» с интервалом в шесть дней. 14 февраля «чайки» крупно выиграли у лондонцев со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура АПЛ. В предыдущей игре 8 февраля «Брайтон» одержал над «синими» волевую победу 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вербрюгген – 5'     1:1 Рюттер – 12'     2:1 Митома – 57'    
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Митома – 27'     2:0 Минте – 38'     3:0 Минте – 63'    

Примечательно, что перед этой серией с «Челси» «чайки» потерпели болезненное поражение, уступив на выезде «Ноттингем Форест» с разгромным счётом 0:7 в матче 24-го тура АПЛ.

«Челси» с 43 очками в 25 матчах занимает в турнирной таблице АПЛ четвёртую строчку. «Брайтон» набрал 37 очков в 25 матчах и находится на восьмом месте.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Видео: Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

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