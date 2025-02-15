«Брайтон» дважды победил «Челси» за неделю. Перед этим «чайки» проиграли со счётом 0:7

«Брайтон» одержал две победы подряд над лондонским «Челси» с интервалом в шесть дней. 14 февраля «чайки» крупно выиграли у лондонцев со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура АПЛ. В предыдущей игре 8 февраля «Брайтон» одержал над «синими» волевую победу 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Примечательно, что перед этой серией с «Челси» «чайки» потерпели болезненное поражение, уступив на выезде «Ноттингем Форест» с разгромным счётом 0:7 в матче 24-го тура АПЛ.

«Челси» с 43 очками в 25 матчах занимает в турнирной таблице АПЛ четвёртую строчку. «Брайтон» набрал 37 очков в 25 матчах и находится на восьмом месте.

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