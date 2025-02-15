«Брайтон» дважды победил «Челси» за неделю. Перед этим «чайки» проиграли со счётом 0:7
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«Брайтон» одержал две победы подряд над лондонским «Челси» с интервалом в шесть дней. 14 февраля «чайки» крупно выиграли у лондонцев со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура АПЛ. В предыдущей игре 8 февраля «Брайтон» одержал над «синими» волевую победу 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вербрюгген – 5' 1:1 Рюттер – 12' 2:1 Митома – 57'
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Митома – 27' 2:0 Минте – 38' 3:0 Минте – 63'
Примечательно, что перед этой серией с «Челси» «чайки» потерпели болезненное поражение, уступив на выезде «Ноттингем Форест» с разгромным счётом 0:7 в матче 24-го тура АПЛ.
«Челси» с 43 очками в 25 матчах занимает в турнирной таблице АПЛ четвёртую строчку. «Брайтон» набрал 37 очков в 25 матчах и находится на восьмом месте.
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